Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Arnavutköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

İstanbul Arnavutköy Dursunköy kavşağında kırmızı ışıkta durmayan sürücü karşı yoldan gelen araca çarptı.

Arnavutköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
İstanbul Arnavutköy Dursunköy kavşağında kırmızı ışıkta durmayan sürücü karşı yoldan gelen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken diğer sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 09.00 sıralarında Arnavutköy Dursunköy Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddia göre, 34 DTM 72 plakalı araç sürücüsü Ahmet Aydın kavşakta bulunan ışıklarda durmadı. Kırmızı ışık ihlali yapan Aydın, Ömer Faruk Yılmaz kontrolündeki 34 VD 5879 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Aydın araç içerisinde sıkıştı. Diğer araç sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaşların durumu iyi

Kavşak üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Ahmet Aydın'ı sıkıştığı araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Her iki sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralı olan her iki sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Kaza tutanağı tutulmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

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