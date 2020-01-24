ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

6 saat önce

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de katıldıkları bir cenaze töreni sonrası kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI, System.String[]

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de katıldıkları bir cenaze töreni sonrası kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Bir kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 15.30'da Arnavutköy Habipler Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Örnek yönetimindeki 34 EU 367 plakalı otomobile, Arnavutköy Habipler yolunda Sultangazi yönüne doğru seyir halindeyken 34 DL 387 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Otomobilden çıkarılan 4 kişiden Şefika Örnek ve Süslü Örnek'e ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan 2 kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Arnavutköy Habipler yolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza sonrası otomobildeki yaralıların Arnavutköy'deki bir cenazeye katıldıktan sonra dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler

-Hasar gören otomobil

-Ekiplerin çalışmaları


Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:11 Kaynak: DHA
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