Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de katıldıkları bir cenaze töreni sonrası kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de katıldıkları bir cenaze töreni sonrası kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Bir kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 15.30'da Arnavutköy Habipler Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Örnek yönetimindeki 34 EU 367 plakalı otomobile, Arnavutköy Habipler yolunda Sultangazi yönüne doğru seyir halindeyken 34 DL 387 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Otomobilden çıkarılan 4 kişiden Şefika Örnek ve Süslü Örnek'e ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan 2 kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Arnavutköy Habipler yolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza sonrası otomobildeki yaralıların Arnavutköy'deki bir cenazeye katıldıktan sonra dönüş yolunda oldukları öğrenildi.


- İstanbul
Arnavutköy, Habipler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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