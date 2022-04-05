ARNAVUTKÖY'DE TRAFİKTE KALAN VATANDAŞLARA İFTARİYELİK DAĞITILDI - Son Dakika

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Arnavutköy Belediyesi iftar vakti trafikte kalan sürücülere ve iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlara, seyyar ekiplerle iftariyelik ikramında bulundu.

Ramazan ayında oruçların açılmasına dakikalar kala iftar için evlerine yetişemeyen vatandaşlara, Arnavutköy Belediyesi tarafından iftariyelik dağıtıldı. Trafikte kalan, toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlar, iftar saatinde kendilerine dağıtılan iftariyeliklerden dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

Arnavutköy merkezinde dağıtım yapan belediye ekipleri, oruçlarını açamayan vatandaşların imdadına yetişti. Kimi öğrenci, kimi şoför, kimi durakta bekleyen yolcu; iftariyeliklerini alan vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'ya teşekkürlerini ilettiler.