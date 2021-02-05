ARNAVUTKÖY'DE TRAKTÖR RÖMORKUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE TRAKTÖR RÖMORKUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK

ARNAVUTKÖY'DE TRAKTÖR RÖMORKUNDA TEHLİKELİ YOLCULUK

05.02.2021 10:47

ARNAVUTKÖY'de hurda malzemeleri yüklü traktörün römorkunda yolculuk yapan 10 kişi, görenlere adeta pes dedirtti.

ARNAVUTKÖY'de hurda malzemeleri yüklü traktörün römorkunda yolculuk yapan 10 kişi, görenlere adeta pes dedirtti. Kameraya çekildiklerini fark eden kişiler, el sallamayı da ihmal etmedi.

Arnavutköy'de trafikte traktörün römorkundaki hurda malzemelerin üzerinde 10 kişi canını hiçe sayarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameraya kaydedildiklerini fark eden kişiler, kameraya da el sallamaktan geri kalmadı.

"ÇİFT KATLI KAMYON"

Öte yandan Arnavutköy'de kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet de görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu halde trafikte seyreden kamyonet, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. O anları kaydeden vatandaşın 'Çift katlı kamyon" şeklindeki yorumu da dikkat çekti.

Görüntü dökümü: ---------------------------Traktör römorku üzerinde yolculuk yapanlar-Kameraya el sallamaları-Yük sınırını aşan kamyondan görüntü-Vatandaşın 'çift katlı kamyon' demesi

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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Kamyonet, Traktör, Güncel, Son Dakika

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