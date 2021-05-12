Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu

Arnavutköy'de polisin düzenlediği operasyonda 18 kilo 900 gram bonzai yapımında kullanılan "yavşan otu" ve 35 litre aseton ele geçirildi.

Arnavutköy'de polisin düzenlediği operasyonda 18 kilo 900 gram bonzai yapımında kullanılan "yavşan otu" ve 35 litre aseton ele geçirildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yavuzselim Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen baskında 18 kilo 900 gram bonzai yapımında kullanılan "yavşan otu" adı verilen madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan 35 litre aseton, 2 kutu şeffaf poşet ele geçirildi. İkamette bulunan R.K. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler bugün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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