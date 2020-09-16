ARNAVUTKÖY'DE ÜZERİNE DİREK DÜŞEN ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynarken üzerine devrilen aydınlatma direğinin hayattan kopardığı 10 yaşındaki Görkem Küçük, son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile, çocuklarının ölümüne ihmalin neden olduğunu söyledi.

Dün parkta ikiz kardeşi Güven Küçük ile oyun oynarken üzerlerine devrilen aydınlatma direği 10 yaşındaki Görkem Küçük'ün ağır şekilde yaralanmasına neden olmuştu. Komşuların yardımıyla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Minik Görkem, hastaneye sevk edilirken ambulansta kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Görkem Küçük hayatını kaybetti.

10 yaşında ikiz kardeşinden ayrılan Görkem Küçük, bugün gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. İkiz kardeşinin ardından gözyaşı döken Güven'i ise ailesi sakinleştirmeye çalıştı.

Üzerine devrilen aydınlatma direğinin hayattan kopardığı Görkem'in cenazesi Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi mezarlığına getirildi. Annesi Gülşen Küçük, babası Engin Küçük ve ikiz kardeşi Güven Küçük'ün güçlükle ayakta durabildiği cenaze töreninin ardından 10 yaşındaki Güven Küçük, Hacımaşlı Mezarlığına defnedildi.