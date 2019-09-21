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Arnavutköy'de vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

23 dakika önce

Arnavutköy'de Veysel A. tarafından öldürülen üvey baba Kadir A., anne Kader A., kardeşi Serkan A. ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketlerine gönderildiArnavutköy'de dün Veysel A., üvey babası Kadir A. 42), annesi Kader A. (42), kardeşi Serkan A. (26) ve üvey kardeşi Nazlıcan A.

Arnavutköy'de vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi, System.String[]

Arnavutköy'de Veysel A. tarafından öldürülen üvey baba Kadir A., anne Kader A., kardeşi Serkan A. ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketlerine gönderildi


Arnavutköy'de dün Veysel A., üvey babası Kadir A. 42), annesi Kader A. (42), kardeşi Serkan A. (26) ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'yı (9) öldürdükten sonra kaçmış, Kocaeli'de yakalanmıştı. Vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan incelemelerin ardından Kadir A. ve öz kızı Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketleri Adıyaman'a, Kader A. ve oğlu Serkan A.'nın cenazeleri de Mersin'e gönderildi. - İSTANBUL

Arnavutköy, Serkan, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:28 Kaynak: İHA
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