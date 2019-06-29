ARNAVUTKÖY'DE VİLLAYA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Görüntü Dökümü --------- (Polis Kamerası) -Polis ekiplerinin koşması -Ekiplerin kolilenmiş içkileri bulması -Boş şişelerin bulunması -Villa'nın içinde yapılan aramalar -Ele geçirilen malzemeler -Genel ve detaylar

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi