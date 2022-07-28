Çocuklarına şiddet uygulayan karısını gizlice çeken adam, soluğu emniyette aldı - Son Dakika
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Çocuklarına şiddet uygulayan karısını gizlice çeken adam, soluğu emniyette aldı

28.07.2022 09:37

İstanbul Arnavutköy'de yabancı uyruklu Abdurrahman Ş., çocuklarına şiddet uygulayan karısı Nour K.'yı gizlice videoya çekip şikayetçi oldu. Çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilen Nour K. sınır dışı edilecek.

Arnavutköy'de yaşayan Suriyeli Abdurrahman Ş. karısı Nour K.'nın, çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi. Abdurrahman Ş., çocukları Lamar Ş. (7) ve Leyan Ş.'nin (6), anneleri Nour K. tarafından darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

TOKAT ATTI, SAÇINDAN ÇEKİP TEKMELEDİ

Çekilen görüntülerde Nour K.'nın çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor. O anlarda karısına müdahale etmeyen Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikayette bulundu.

Çocuklarını döven karısını gizlice videoya çekip şikayet etti

SINIR DIŞI EDİLECEK

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Çocuklarını döven karısını gizlice videoya çekip şikayet etti
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Kaynak: DHA

Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarına şiddet uygulayan karısını gizlice çeken adam, soluğu emniyette aldı - Son Dakika

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