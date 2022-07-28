Anne çocuklarına şiddet uyguladı: Baba dehşet anlarını kayda aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Anne çocuklarına şiddet uyguladı: Baba dehşet anlarını kayda aldı

28.07.2022 12:08
Anne çocuklarına şiddet uyguladı: Baba dehşet anlarını kayda aldı

Arnavutköy'de yabancı uyruklu bir annenin çocuklarını dövdüğü anlar baba tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy'de yabancı uyruklu bir annenin çocuklarını dövdüğü anlar baba tarafından saniye saniye görüntülendi. Yabancı uyruklu baba, dehşet dolu dakikaları görüntüleyerek polise bildirdi. Gözaltına alınan kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Arnavutköy'de yaşayan yabancı uyruklu Abdurrahman Ş. karısı Nour K.'nın, çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi. Abdurrahman Ş., çocukları L.Ş. (7) ve L.Ş.'nin (6), anneleri Nour K. tarafından darp edildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Çekilen görüntülerde Nour K.'nın çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor. Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile polise giderek şikayette bulundu. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Çocuklarına şiddet uygulayan karısını gizlice çeken adam, soluğu emniyette aldı Çocuklarına şiddet uygulayan karısını gizlice çeken adam, soluğu emniyette aldı İstanbul'da baba ve çocuğuna dehşeti yaşatan silahlı maganda kamerada İstanbul'da baba ve çocuğuna dehşeti yaşatan silahlı maganda kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne çocuklarına şiddet uyguladı: Baba dehşet anlarını kayda aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:15:52. #1.12#
SON DAKİKA: Anne çocuklarına şiddet uyguladı: Baba dehşet anlarını kayda aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement