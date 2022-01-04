ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak, yan yattı. Aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün saat 23.45'te Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. H.S yönetimindeki 34 ZH 5069 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpan araç daha sonra cadde ortasına devrilerek yan yattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Görüntü dökümü: ---------------Devrilen otomobil
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Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE YAN YATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika