Arnavutköy'de yangın
7 saat önce
ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:48 Kaynak: DHA
Taylan ERGÜN - istanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.
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