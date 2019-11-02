Son Dakika Haberleri: ARNAVUTKÖY'DE YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ (1)
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ (1)

ARNAVUTKÖY'DE YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ (1)

7 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ARNAVUTKÖY'DE YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ (1), System.String[]

Taylan ERGÜN - istanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:57 Kaynak: DHA
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