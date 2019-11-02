Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi -5 (Havadan)
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi -5 (Havadan)

Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi -5 (Havadan)

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi -5 (Havadan), System.String[]

Taylan ERGÜN - istanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:34 Kaynak: DHA
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