Bugün saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.
Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.
Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı - Son Dakika