Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı

12.08.2022 13:22

Arnavutköy'de demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü adeta biçti. Kamyonun kasasından dışarı uzanan demir direkler otobüsün sol tarafına büyük hasar verirken, yaşanan kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Bugün saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.

DEMİR DİREK OTOBÜSE GİRDİ

Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.

Arnavutköy'de demir yüklü kamyon İETT otobüsünü biçti: 5 yaralı

5 YARALI VAR

Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

Arnavutköy'de demir yüklü kamyon İETT otobüsünü biçti: 5 yaralı
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Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler, yanından geçen İETT otobüsüne saplandı İstanbul Arnavutköy'de kamyondan düşer demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. İstanbul Arnavutköy'de kamyondan düşer demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı.
Kaynak: DHA

İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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