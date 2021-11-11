Arnavutköy'de yasadışı balık avcılığına ceza yağdı - Son Dakika

Arnavutköy'de son 10 ayda yasadışı balık avcılığına yönelik yapılan denetimlerde 162 kişiye toplam 431 bin 407 lira idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri, son 10 ayda yasa dışı balık avcılığına yönelik yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi. Ekipler, sorumluluk alanında bulunan karaya çıkış noktası, iç sular, perakende satış yerleri,nakil araç kontrolleri, yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ve kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde 22 bin ton su ürünlerine, istihsal av malzemelerine, 101 bin 540 metre uzatma misina ağa, bin 579 metre pinter ağa, bin metre parakete ağa, 700 metre kerevit sepetine, 16 adet serpme ağa, 61 adet tırıvırı - paraşüt ağa, 21 takım oltaya, 1 adet şişme bota el konuldu. 162 kişiye toplam 431 bin 407 TL idari para cezası uygulandı.

(Batuhan Toprak-İHA)