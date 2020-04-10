Arnavutköy'de yasağa rağmen okul bahçesinde top oynadılar - Son Dakika

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Arnavutköy'de yasağa rağmen okul bahçesinde top oynadılar
11 dakika önce
Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına aldırmayan çok sayıda çocuk okul bahçesinde top oynadı.
Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına aldırmayan çok sayıda çocuk okul bahçesinde top oynadı. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Arnavutköy
'de bir okulun bahçesinde toplanan çocuklar yasağa aldırmayarak futbol maçı yaptı. Sosyal mesafeye aldırmayan çocukların maske, eldiven de kullanmadıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:33 Kaynak: DHA
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