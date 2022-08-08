ARNAVUTKÖY'DE DENİZE GİRENLER UYARIDA BULUNAN CANKURTARANLARLA KAVGA ETTİ - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE DENİZE GİRENLER UYARIDA BULUNAN CANKURTARANLARLA KAVGA ETTİ

08.08.2022 09:23

ARNAVUTKÖY'de yasak olmasına rağmen denize girmeye çalışanlar, kendilerini uyaran cankurtaranlarla kavga etti.

ARNAVUTKÖY'de yasak olmasına rağmen denize girmeye çalışanlar, kendilerini uyaran cankurtaranlarla kavga etti. Tekmeli yumruklu kavga, kumsaldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hafta sonu rüzgarlı hava ve denizdeki dalga nedeniyle Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize girişler yasaklandı. Çoğu vatandaş, sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, cankurtaranlar ve jandarmanın uyarılarına aldırış etmeyen bazıları ise denize girmeye devam etti. Dev dalgalar arasında boğulma tehlikesine rağmen yüzmek isteyenlerden bazıları, kendilerini uyaran cankurtaranlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cankurtaranlarla denize girmekte ısrar eden kişiler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Dakikalarca çocukların önünde süren kavgaya çevredekiler ve jandarma müdahale etti. Kavga, jandarma ve çevredekiler tarafından güçlükle sonlandırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE DENİZE GİRENLER UYARIDA BULUNAN CANKURTARANLARLA KAVGA ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE DENİZE GİRENLER UYARIDA BULUNAN CANKURTARANLARLA KAVGA ETTİ - Son Dakika
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