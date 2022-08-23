Tek yumurta ikizleri YKS'den aynı puanı alıp, aynı üniversiteye yerleşti - Son Dakika
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Tek yumurta ikizleri YKS'den aynı puanı alıp, aynı üniversiteye yerleşti

23.08.2022 09:48
Tek yumurta ikizleri YKS'den aynı puanı alıp, aynı üniversiteye yerleşti

Arnavutköy'de yaşayan Serdar ve Serhat Asker isimli ikiz kardeşler YKS sınavından da aynı puanı aldı ve aynı üniversiteye yerleşti.

Arnavutköy'de yaşayan Serdar ve Serhat Asker isimli ikiz kardeşler YKS sınavından da aynı puanı aldı ve aynı üniversiteye yerleşti. İkizlerin gelecek planı ise aynı kurumda aynı pozisyonda çalışmak.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde yaşayan 2004 doğumlu olan Serhat Asker ve Serdar Asker tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Birbirlerinin mutlulukları ile mutlu olan, hüzünleri ile hüzünlenen ikizler zaman zaman farkında olmadan aynı kelimeleri bile konuşuyor. İkizler bu yıl ise YKS sınavından aynı puanı alarak aynı üniversiteye yerleşti.

"BİZİ AYNI SINIFLARA ALMIYORLARDI SINAVLARA GİRERKEN"

Konuya ilişkin konuşan Serdar ve Serhat Asker, "Üniversite sınavına kadar çok sıkıntı yaşadık ilk başta biz askeri üniversiteye başvuru yaptık bizi sınava almadılar çok benzediğimiz için. Bizim TC kimlik numaralarımız da birbirine çok benzediği için böyle bir problem yaşadık. Okul sınavlarında da sürekli problem yaşadık bizi aynı sınıflara almıyorlardı sınavlara girerken" şeklinde konuştu

"AYNI ŞEHİR, AYNI BÖLÜM, AYNI ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIK"

Asker kardeşler, "Üniversite sınavına beraber çalıştık hep aynı soruları çözdük aynı kaynaklardan faydalandık ve bu sınava girerken herkesin aklında tek soru vardı 'kim daha iyi yapacak?' Birbirimizle iddiaya girdik sınava girdik ve çıktık bu sefer hocalarımız da bize imkansız biriniz çok düşük biriniz çok yüksek alacaksınız falan diyorlardı. Sınavlar açıklandı bir baktık ki netler aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Biz bu sefer üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şehre gideceğiz aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız" ifadelerini kullandı.

(Batuhan Toprak - İHA)

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Kaynak: İHA

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