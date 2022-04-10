Arnavutköy'de yaşlı adama otomobil çarptı - Son Dakika
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Arnavutköy'de yaşlı adama otomobil çarptı

10.04.2022 15:28
Arnavutköy'de yaşlı adama otomobil çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün Arnavutköy Sultangazi yolu Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Tomur'a (76) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere yığıldı. Adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tomur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL

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Arnavutköy Devlet Hastanesi, Sultangazi, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de yaşlı adama otomobil çarptı - Son Dakika


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