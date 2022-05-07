Arnavutköy'de 'yayalar için 5 adımda trafik güvenliği' tanıtıldı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kontrol noktası oluşturularak, Karayolu Trafik Güvenliği Günü kapsamında emniyet kemeri ve güvenli trafik bilgilendirmesi yapıldı.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında, 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' sloganının kullanılması ve tanıtılması amacıyla bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde oluşturulan yol kontrol noktasında da ekipler uygulama yaptı. Sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, yaya halindeyken de 5 adımda güvenli trafiğin önemi anlatıldı. Çocuklara hediye, sürücülere ise broşür verildi.

"TRAFİKTE DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sürücü Oğuz Uçurum, "Trafikte dikkat etmeye çalışıyoruz, çocukların da güvenliğine dikkat ediyoruz. Genelde şehir içinde çok yavaş kullanmaya dikkat ediyorum. Şehir içinde yavaş gitmek, yaya yolunda da yayaya izin vermek gerekir" dedi. Sürücü Muhammet Alp ise, "Elimizden geldiği kadar trafikte dikkatli olmaya çalışıyoruz. Şerit değiştirirken sinyallerimize de dikkat etmeye çalışıyoruz. Öndeki araç takip mesafesine dikkat etmeye çalışıyoruz. Sürücülerin biraz daha duyarlı ve dikkatli olmasını temenni ediyoruz. İnşallah kazalar azalır. Yayalara biz yol veriyoruz ama genelde duyarsız oluyorlar. Akan trafikte ben ani fren yapıp duruyorum ama arkadan gelen araç buna dikkat edemeyebilir. Biraz daha duyarlı olup daha hızlı hareket ederlerse daha iyi olur sürücüler için ve kaza riskini de azaltmış oluruz" diye konuştu. Sürücü Yaşar Reçber de, "Elimizden geldiği kadar yayalara dikkat ediyor ve trafik kurallarına uymaya çalışıyoruz. Evden çıktığımız zaman hemen emniyet kemerimizi takarız" ifadelerini kullandı.

FATİH CADDESİ'NDE DE TANITIMArnavutköy, Fatih Caddesi'nde 'Yayalar için 5 adımda trafik güvenliği' uygulaması Arnavutköy Kaymakamı Nail Anlar'ın da katılımıyla gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'nın 7-13 Mayıs trafik haftası dolayısıyla 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 'Yayalar için 5 adımda trafik güvenliği' sloganının etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla tüm Türkiye'de aynı anda kampanyanın tanıtım ve duyurusu yapıldı.

Arnavutköy Fatih Caddesi'ndeki tanıtımda Arnavutköy Kaymakamı M. H. Nail Anlar ve Arnavutköy Emniyet Müdürü Murat Sevgi katıldı. Yayaların kullandığı trafik ışıkları ve yaya geçitlerinde vatandaşlara broşür dağıtan Kaymakam Anlar, kuralları ihlal edenleri uyararak ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi.

- İstanbul