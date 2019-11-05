Son Dakika Haberleri: ARNAVUTKÖY'DE YER ALTI ELEKTRİK HATTINDAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE YER ALTI ELEKTRİK HATTINDAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

ARNAVUTKÖY'DE YER ALTI ELEKTRİK HATTINDAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

6 saat önce

Arnavutköy'de yer altı elektrik hattında meydana gelen kıvılcımlar paniğe neden oldu.

ARNAVUTKÖY'DE YER ALTI ELEKTRİK HATTINDAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU, System.String[]

Arnavutköy'de yer altı elektrik hattında meydana gelen kıvılcımlar paniğe neden oldu.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ergün Sokak'ta kaldırım taşlarının altından geçen elektrik kabloları bir anda tutuştu. Alevleri gören esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Sık sık elektrik hatlarında bu tarz patlamalar yaşandığını söyleyen esnaf yetkililerin gerekli tedbirleri almasını istedi.

Görüntü dökümü:

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-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi


- İstanbul
Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
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