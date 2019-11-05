Arnavutköy'de yer altı elektrik hattındaki yangın paniğe neden oldu
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'de yer altı elektrik hattında meydana gelen kıvılcımlar paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de yer altı elektrik hattında meydana gelen kıvılcımlar paniğe neden oldu.
Arnavutköy Merkez Mahallesi Ergün Sokak'ta kaldırım taşlarının altından geçen elektrik kabloları bir anda tutuştu. Alevleri gören esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Sık sık elektrik hatlarında bu tarz patlamalar yaşandığını söyleyen esnaf, yetkililerin gerekli tedbirleri almasını istedi.
- İstanbul
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