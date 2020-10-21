Arnavutköy'de yıkımda gerginlik - Son Dakika

Arnavutköy'de metruk ve usule uymayan yapılar yıkılmak istenince vatandaş ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

Arnavutköy Belediyesi ilçede bulunan metruk ve usule uygun olmayan yerlerin yıkılmasıyla alakalı çalışma başlattı. Bir çok noktada bulunan kömürlük, garaj, kümes tarzı yerler yıkılmak istendi. Boğazköy'de de yıkılmak istenen kömürlüğün önüne gelen zabıta ekipleri ile vatandaş arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.