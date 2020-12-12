Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak ağaç kesenler suçüstü yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak ağaç kesenler suçüstü yakalandı

12.12.2020 16:43

Arnavutköy'deki ormanlık alanda, yılbaşı için satılmak üzere kaçak ağaç kesen kişiler yakalandı.

Arnavutköy'deki ormanlık alanda, yılbaşı için satılmak üzere kaçak ağaç kesen kişiler yakalandı.

Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, arazi kontrolleri sırasında ormanlık alanda kaçak çam ağacı kesildiğini tespit etti.

Ekipler, kestikleri ağaçları araçlarına yükleyen kişiler hakkında, Orman Kanunu kapsamında yasal işlem yaparak ceza kesti.

Bu arada bir vatandaş da ormanda kaçak ağaç kesen kişileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, kesilen çam ağaçlarının araca yüklenmesi yer alıyor.

Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak ağaç kesenler suçüstü yakalandı
Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak ağaç kesenler suçüstü yakalandı
Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak ağaç kesenler suçüstü yakalandı
Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak ağaç kesenler suçüstü yakalandı

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak ağaç kesenler suçüstü yakalandı - Son Dakika


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