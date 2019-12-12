ARNAVUTKÖY'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

6 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Arnavutköy'de 3 katlı binaya düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 tona yakın metil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ARNAVUTKÖY'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Arnavutköy'de 3 katlı binaya düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 tona yakın metil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Arnavutköy'de sahte içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan 3 katlı binaya operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, 6 tona yakın metil alkol, sahte içki şişeleri, arıtma cihazları, bandrol ve sahte içki üretimi için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Operasyon kapsamında binada sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-İçki üretiminde kullanılan malzemelerden görüntü

-Binadan görüntü

- Polis ekipleri

-Genel ve detaylar


Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
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