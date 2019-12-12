Arnavutköy'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Arnavutköy'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

6 saat önce

Arnavutköy'de 3 katlı binaya düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 tona yakın metil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Arnavutköy'de 3 katlı binaya düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 tona yakın metil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Arnavutköy'de sahte içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan 3 katlı binaya operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, 6 tona yakın metil alkol, sahte içki şişeleri, arıtma cihazları, bandrol ve sahte içki üretimi için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Operasyon kapsamında binada sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Arnavutköy'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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