Arnavutköy'de yol açma çalışması yapan ekipler yola bırakılan araçlar yüzünden ilerleyemedi - Son Dakika

Arnavutköy'de yol açma çalışması yapan ekipler yola bırakılan araçlar yüzünden ilerleyemedi
İSTANBUL - Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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