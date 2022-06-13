ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINA BIRAKILAN ÇUVALLAR KİMYASAL ENDİŞESİNE NEDEN OLDU - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINA BIRAKILAN ÇUVALLAR KİMYASAL ENDİŞESİNE NEDEN OLDU

13.06.2022 11:39
ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINA BIRAKILAN ÇUVALLAR KİMYASAL ENDİŞESİNE NEDEN OLDU

ARNAVUTKÖY Sazlıdere Barajına akan derenin kenarına bırakılan çuvallar, çevredekileri tedirgin etti.

ARNAVUTKÖY Sazlıdere Barajına akan derenin kenarına bırakılan çuvallar, çevredekileri tedirgin etti. Çuvallardan numune alan yetkililer içindeki malzemenin, 'alüminyum cüruf' olma ihtimali üzerinde durdu.

Arnavutköy, Hacımaşlı yolu Genç Osman Caddesi üzerindeki derenin kenarına bırakılan onlarca çuvalın içerisindeki, etkili olan sağanak yağışla birlikte köpürüp, üzerinden dumanlar yükseldi. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle dere kenarına polis, zabıta ve AFAD ekipleri geldi. Çuvalın içindekilerden numune alan yetkililer, alüminyum cüruf olma ihtimali üzerinde durdu. Dere kenarına bırakılan çuvallar, yetkililer tarafından götürüldü. Çuvalları görerek polisi arayan çevredeki bir kişi "Sabah saatlerinde bu yoldan geçerken yağmur yağıyordu. Sol tarafta yolun kenarına bırakılan çuvallara baktığımda zehirlenecek gibi oldum. Çok kötü bir koku vardı. Hemen yetkililere haber verdim." dedi. Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin ise "Kaçak hafriyat dökümüne alıştık artık. Ancak bugün buraya bırakılan malzemeden yağmurun yağmasıyla birlikte dumanlar yükseldi. Haliyle bizler de tedirgin olduk. Yağmurla birlikte bu toz yüklü çuvallardaki malzemeler dere suyuna karışıyor. Az ileride hayvancılık ve tarımla uğraşan köylülerimiz var. Bu sudan içen hayvanların neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Endişeliyiz" dedi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Zabıta, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINA BIRAKILAN ÇUVALLAR KİMYASAL ENDİŞESİNE NEDEN OLDU - Son Dakika

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