Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - Son Dakika
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Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

13.06.2022 12:20
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallardan kötü koku gelmesi üzerine kimyasal atık şüphesiyle AFAD ekiplerince numune alındı.

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallardan kötü koku gelmesi üzerine kimyasal atık şüphesiyle AFAD ekiplerince numune alındı.

Hacımaşlı yolu kenarına bırakılan 20'ye yakın çuvaldan yayılan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız etti.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çuvalların bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD ekipleri de kimyasal madde şüphesiyle bölgeden numune topladı.

Çuvalların yakınından dere geçmesi çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıklar nedeniyle insanların endişelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar zehirlenmekten korkuyor. Bizim köyün meydanına bile döküyorlar, engel olamıyoruz. Burası orman içerisi, denetimi nasıl olur bilmiyorum. Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı oldu. Bu madde insanları öldürebilir, çok ciddi cezası olması lazım. Bu dere Sazlıdere Barajı'na akıyor ve zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. İstanbul için endişe duyulması gereken bir konu yani. Burada yayılan koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici."

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Kaynak: AA

Arnavutköy Belediyesi, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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