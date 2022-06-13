Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu

13.06.2022 11:09

Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu Kimyasal olduğu düşülen maddeden kötü bir koku yayılırken, derenin köpürmesi de ekipleri harekete geçirdi Maddenin döküldüğü alan havadan görüntülendiİSTANBUL Arnavutköy'de ormanlık alana bırakılan yaklaşık 20 çuval...

Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu

Kimyasal olduğu düşülen maddeden kötü bir koku yayılırken, derenin köpürmesi de ekipleri harekete geçirdi

Maddenin döküldüğü alan havadan görüntülendi

İSTANBUL Arnavutköy'de ormanlık alana bırakılan yaklaşık 20 çuval kimyasal olduğu düşünülen madde paniğe neden oldu. Madden kötü bir koku yayılırken, derenin köpürdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Arnavutköy'de Pazar günü sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ormanlık alana ne zaman bırakıldığı belli olmayan yaklaşık 20 çuval dolu su maddeden duman çıktığı görüldü. Çevreye kötü bir koku yayılırken, yol kenarındaki derenin de köpürdüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Kimyasal madde olduğu düşünülen maddenin bırakıldığı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Maddenin AFAD yetkilileri tarafından alınan numunelerin incelenmesinin ardından ne olduğu ortaya çıkacak. Öte yandan maddenin döküldüğü alan havadan görüntülendi.

"Bu dere Sazlıdere Barajı'na bağlanıyor insanları bile öldürebilir"

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, "Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama insanlar görünce endişeleniyorlar. Ben dün akşam buradan geçtim. Görmedim gece bırakılmış olabilir. İnsanlar zehirlenmekten korkuyorlar bizim köyün meydanına bile döküyorlar engel olamıyoruz. Burası orman içerisi denetimi nasıl olur bilmiyorum. Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı oldu. Bu insan öldürebilir çok ciddi cezası olması lazım. Bu dere Sazlıdere Barajı'na akıyor ve zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. Endişe duyulması gereken bir konu yani. Bu koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici" dedi.

Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu

YORUMLAR
500
Genç çift deredeyken bir anda ortaya çıkan yılan paniğe neden oldu, kız büyük korku yaşadı Genç çift deredeyken bir anda ortaya çıkan yılan paniğe neden oldu, kız büyük korku yaşadı Yol kenarına inen yaban keçileri böyle görüntülendi Yol kenarına inen yaban keçileri böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:17:21. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de çuvallarla yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement