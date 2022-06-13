Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu - Son Dakika
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Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu

13.06.2022 22:28
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu

Arnavutköy'de ormanlık alana bırakılan yaklaşık 20 çuval kimyasal olduğu düşünülen madde paniğe neden oldu.

Arnavutköy'de ormanlık alana bırakılan yaklaşık 20 çuval kimyasal olduğu düşünülen madde paniğe neden oldu. Madden kötü bir koku yayılırken, derenin köpürdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Arnavutköy'de Pazar günü sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ormanlık alana ne zaman bırakıldığı belli olmayan yaklaşık 20 çuval dolu su maddeden duman çıktığı görüldü. Çevreye kötü bir koku yayılırken, yol kenarındaki derenin de köpürdüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Kimyasal madde olduğu düşünülen maddenin bırakıldığı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Maddenin AFAD yetkilileri tarafından alınan numunelerin incelenmesinin ardından ne olduğu ortaya çıkacak. Öte yandan maddenin döküldüğü alan havadan görüntülendi.

"Bu dere Sazlıdere Barajı'na bağlanıyor insanları bile öldürebilir"

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, "Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama insanlar görünce endişeleniyorlar. Ben dün akşam buradan geçtim. Görmedim gece bırakılmış olabilir. İnsanlar zehirlenmekten korkuyorlar bizim köyün meydanına bile döküyorlar engel olamıyoruz. Burası orman içerisi denetimi nasıl olur bilmiyorum. Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı oldu. Bu insan öldürebilir çok ciddi cezası olması lazım. Bu dere Sazlıdere Barajı'na akıyor ve zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. Endişe duyulması gereken bir konu yani. Bu koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan madde paniğe neden oldu - Son Dakika

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