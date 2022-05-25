ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINDA UYUŞTURUCU SATIŞINA SUÇÜSTÜ

ARNAVUTKÖY'de ormanda sakladıkları uyuşturucuyu yol kenarında sattıkları öne sürülen şüpheliler, polise suçüstü yakalandı. Operasyonda yarım kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de ormanda uyuşturucu madde saklayan ve yol kenarında sattıkları öne sürülen şüphelilere polis, dün operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin kiraladıkları otomobili GPS sinyalinden takip etti. Polis, şüphelileri Arnavutköy- Sultangazi yolunda uyuşturucuları başka bir otomobile aktarırken suçüstü yakaladı. Operasyonda 490 gram eroin ele geçirilirken, H.G ve E.Ü. isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------Otoyol kenarında uyuşturucu satışı görüntüsü-Şüphelilerin emniyet çıkışı-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler