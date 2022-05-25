ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINDA UYUŞTURUCU SATIŞINA SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINDA UYUŞTURUCU SATIŞINA SUÇÜSTÜ

25.05.2022 11:09
ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINDA UYUŞTURUCU SATIŞINA SUÇÜSTÜ

ARNAVUTKÖY'de ormanda sakladıkları uyuşturucuyu yol kenarında sattıkları öne sürülen şüpheliler, polise suçüstü yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de ormanda sakladıkları uyuşturucuyu yol kenarında sattıkları öne sürülen şüpheliler, polise suçüstü yakalandı. Operasyonda yarım kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de ormanda uyuşturucu madde saklayan ve yol kenarında sattıkları öne sürülen şüphelilere polis, dün operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin kiraladıkları otomobili GPS sinyalinden takip etti. Polis, şüphelileri Arnavutköy- Sultangazi yolunda uyuşturucuları başka bir otomobile aktarırken suçüstü yakaladı. Operasyonda 490 gram eroin ele geçirilirken, H.G ve E.Ü. isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------Otoyol kenarında uyuşturucu satışı görüntüsü-Şüphelilerin emniyet çıkışı-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler


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Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

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