Arnavutköy'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar hava da uçuştu - Son Dakika
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Arnavutköy'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar hava da uçuştu

11.04.2022 11:14
Arnavutköy'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar hava da uçuştu

Arnavutköy'de trafikte birbirine yol verme yüzünden tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı.

Arnavutköy'de trafikte birbirine yol verme yüzünden tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavgaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. Yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir servis minibüsü sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Çevredekilerinde araya girmesi ile kavgaya dönen tartışmada taraflar birbirine saldırdı. Tekme ve yumrukların hava da uçuştuğu kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde yere düşen bir kişinin diğerleri tarafından tekmelendiği ve grupların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Dehşet verici kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Otomobil, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar hava da uçuştu - Son Dakika


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