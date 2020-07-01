Arnavutköy'de yola çıkan inek kazaya neden oldu - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de yola kan ineğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kullandığı araç dere yatağına uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 14.00'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Bingöl (18) yönetimindeki 35 SHK 63 plakalı otomobil, Yavuz Selim Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda yola fırlayan ineğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammed Bingöl, otomobiliyle yoldan çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar Bingöl'ün yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Bingöl, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anında parkta oturan Atakan Güldür, fren sesi duyduğunu ve yola baktığında otomobilin dereye uçtuğunu gördüğünü söyledi. Araç sürücüsünün seyir halindeyken yola bir ineğin çıkması sonucu direksiyonu kırdığını ifade eden görgü tanığı Atakan Güldür, yaralı sürücünün yardımına koştuklarını ancak müdahale için sağlık ekiplerini beklediklerini ifade etti.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, kazanın etkisiyle şok geçirdiği öğrenildi.