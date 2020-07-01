Arnavutköy'de yola çıkan inek kazaya neden oldu - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de yola kan ineğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kullandığı araç dere yatağına uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, 14.00'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Bingöl (18) yönetimindeki 35 SHK 63 plakalı otomobil, Yavuz Selim Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda yola fırlayan ineğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammed Bingöl, otomobiliyle yoldan çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar Bingöl'ün yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Bingöl, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, kazanın etkisiyle şok geçirdiği öğrenildi.