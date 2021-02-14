Arnavutköy'de yolda kalan servis aracına özel harekat polisleri yardım etti - Son Dakika

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Arnavutköy'de yolda kalan servis aracına özel harekat polisleri yardım etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de İstanbul Havalimanına işçi taşıdığı sırada yolda kalan servis aracına özel hareket polisleri yardım etti.

İstanbul Havalimanına işçi taşıyan servis Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Yolcuları ile birlikte yolda kalan servis aracına bölgede devriye gezen özel harekat polisleri yardım etti. Ellerine kürekleri alan özel harekat polisleri önce servis aracının önünü açtı daha sonra iple aracı sıkıştığı yerden çıkarttı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.