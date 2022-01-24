Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı - Son Dakika

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi.