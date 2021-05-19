Arnavutköy'de yoldan çıkan beton mikseri bariyerlere çarparak devrildi - Son Dakika

Arnavutköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, aracın kaldırılmasıyla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaza, öğle saatlerinde Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Kestanelik Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalca'dan Arnavutköy istikametine doğru seyir halinde olan beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıkıp çimenlik alanda devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Yaralı sürücü ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili ekipler çalışma başlatırken, beton mikserinin kaldırılma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

(Batuhan Toprak/İHA)