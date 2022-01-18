ARNAVUTKÖY Yassıören'de seyir halinde olan kamyon şoförü kalp krizi geçirdi. Yoldan çıkan kamyon, yan yatıp sürüklendi. Şoför olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun yoldan çıkıp yan yattığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Arnavutköy Yassıören Hadımköy Caddesi'nde meydana geldi. Esenyurt'tan aldığı yükle Akpınar Sanayi Sitesi'ne giden 07 TAP 44 plakalı kamyon şoförü Mehmet Algül iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı kamyon, yoldan çıkarak çayırlık alana devrildi. Algül, devrilen kamyonun içinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Algül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza sonrasında inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği bölgede bir süre Hadımköy Caddesi tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Kamyonun yoldan çıkıp yan yattığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.