Arnavutköy'de yollar göle döndü - Son Dakika

Arnavutköy'de yollar göle döndü
İSTANBUL'da sağanak yağmur etkili oluyor.
İSTANBUL'da sağanak yağmur etkili oluyor. Öğleden sonra yağışın başlamasıyla birlikte Arnavutköy'de bazı yollar göle döndü.
Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bazı yollar göle döndü. Yağmur suyunun aktığı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:04 Kaynak: DHA
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