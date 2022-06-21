Son dakika... Kural ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kural ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada

21.06.2022 10:32

Edinilen son dakika haberine göre Kural ihlali kazaya neden oldu.

Kural ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de yolu kısaltmak isteyen sürücü, caddeye ters yönden çıkmak isteyince seyir halindeki otomobille çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü, ara sokaktan çıkarak caddeye bağlanmak istedi. Yolu kısaltmak için caddeye ters yönden çıkmak isteyen sürücü, kazaya neden oldu. Ters yönden şeride atlayan sürücü ile seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Son dakika: (MUĞLA)Sokak ortasında kavga eden şahıslar muhabire saldırdı...O anlar kamerada Son dakika: (MUĞLA)Sokak ortasında kavga eden şahıslar muhabire saldırdı...O anlar kamerada Son dakika haberi | Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar kamerada Son dakika haberi | Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kural ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı
16:04 Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:45 Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 16:34:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Kural ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement