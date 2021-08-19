Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri bugün İmrahor Mahallesi'nde bulunan kaçak ahırların yıkımına başladı. Yıkım işlemleri sırasında komşu 2 ahır sahibi şikayet nedeniyle birbirini suçlayarak kavgaya etti. Sopalarla birbirine giren ahır sahipleri zabıta ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taylan YILDIRIM/ ARNAVUTKÖY'de zabıta ekipleri gelen şikayetler sonrası harekete geçerek kaçak ahırların yıkımına başladı. Yıkım sırasında komşu iki ahır sahibi sopalarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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