Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi

04.04.2022 17:37
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi

Sultangazi-Arnavutköy yolu Fenertepe mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sultangazi-Arnavutköy yolu Fenertepe mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrasında araçlardan 1'i kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda ise ağır hasar oluştu.

Kaza, bugün saat 16.15 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde 6 araç birbirine girerken, kaza sonrasında araçlardan bir tanesi bariyerlere savruldu. Savrulan araç kullanılamaz hale geldi. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan vatandaşlar kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, işçi servisinde bulunan 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yeri ve oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Kazaya karışan servis aracının şoförü Şenol Kaplan, "Ben ışıklarda durdum arkadan araçlar birbirine vurmaya başladı. Benim aracım doluydu arkadaşlarım yaralandılar aracımda da çok bir şey yok. Kazaya 6 araç karıştı toplamda. Allah beterinden korusun diyeyim ne yapalım keşke olmasaydı" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi

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Zincirleme Trafik Kazası, Sultangazi, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi - Son Dakika
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