Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı - Son Dakika

Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı

Zanlının olay yerine geliş ve kaçışı ile silahı çöpe atması kamerada

Arnavutköy'deki çifte cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de eşi ve arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının olay yerine geliş ve olaydan sonra kaçış anları ile silahlı çöpe atması kameralara yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana gelmişti. Eşi Elif Yılmaz (30)'ı Arnavutköy Domuz deresi mevkisindeki ormanlık alanda silahla vurarak öldüren bir kişi daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokağındaki bir apartmana gelerek arkadaşı Emre Erdoğan (32)'ı aynı silahla vurmuştu. Yaralanan Emre Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polisin çalışmaları sonucu, cinayetleri işlediği belirlenen Ersin Yılmaz Sultangazi'de yakalanarak, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Cinayetleri itiraf etti

Zanlı, emniyetteki sorgusunda, eşi Elif Yılmaz ile Emre Erdoğan'ın aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek cinayetleri bu sebeple işlediğini itiraf etti. Ersin Yılmaz, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Silahı çöp poşetine bıraktı

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kırmızı renkli bir araçlar olay yerine geldiği, cinayeti işledikten sonra aynı araca binerek sokaktan ayrıldığı görüldü. Bir başka görüntüde ise, zanlının cinayetleri işlerken kullandığı silahı yol kenarında bulunan bir çöp poşetinin içine bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.