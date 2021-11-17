Arnavutköy'deki cinayetin şüphelilerinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde işlenen cinayetin şüphelilerinin kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 38 yaşındaki Semih Kuyucu evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş ve şüphelileri olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Yaşanan olayın ardından cinayetin şüphelisi olan 3 kişinin kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şüphelinin koşarak kaçığı görülüyor.
(Batuhan Toprak/İHA)
Kaynak: İHA
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