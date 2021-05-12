Arnavutköy'deki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Arnavutköy'de alacak verecek yüzünden tartıştığı patronunu çiftlik içerisindeki ahırda silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistanlı şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Nisan'da Hadımköy'de bir çiftlik içerisindeki ahırda 7 ayrı suç kaydı ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ayrıca yakalanmamak için de sahte kimlik kullandığı belirlenen Sertaç Yorga'nın (44) ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, cinayeti Yorga'nın yanında çoban olarak çalışan ve 4 bin lira alacağı olan Türkmenistanlı İkram S.'nin (34) yaptığını tespit etti.

Silivri'de başka bir çiftliğin ahırında saklandığı belirlenen İkram S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.