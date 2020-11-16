ARNAVUTKÖY'DE ARKADAŞINI 22 KEZ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürmakten aranan Öztürk Y.(23) polis tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.Arnavutköy, Avşar sokak üzerinde dün meydana gelen olayda saat 04.00 sıralarında bir otomobilden gelen kavga ve çığlık sesleri üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri İsa Şahinduran adlı kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. 25 yaşındaki İsa Şahinduran'ın 22 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada öldürülen İsa Şahinduran'ın, son olarak çocukluk arkadaşı Öztürk Y. ile birlikte dolaşmaya çıktığını tespit edildi. Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Öztürk Y. kısa süre içinde Arnavutköy'de yakalandı. Şüpheli olarak yakalanan kişinin de ellerinde kesikler olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği, çocukluk arkadaşıyla annesiyle ilgili kötü konuştuğu için kavga ettiklerini bu sırada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

- İstanbul