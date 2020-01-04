Arnavutköy'deki dehşet: Ağır yaralı kadın da öldü - Son Dakika
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Arnavutköy'deki dehşet: Ağır yaralı kadın da öldü

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de İbrahim Y. adlı kişi, eşi Aynur Y. ile Murat Olgun adlı kişiyi ormanlık alanda kurşun yağmuruna tuttu.

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ARNAVUTKÖY'de İbrahim Y. adlı kişi, eşi Aynur Y. ile Murat Olgun adlı kişiyi ormanlık alanda kurşun yağmuruna tuttu. Murat Olgun olay yerinde ölürken 5 kurşunla ağır yaralanan kadın da hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y., 2 çocuğunun annesi eşi Aynur Y. ve 3 çocuk babası Murat Olgun'u ormanlık alana götürdü. İbrahim Y., burada eşi Aynur Y. ve Murat Olgun'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden iki kişi de yere yığıldı.

AĞABEYİNİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İbrahim Y., ağabeyi Hamdullah Y.'yi arayıp "Cinayet işledim .Gel" diyerek eşini ve Murat Olgun'u vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Hamdullah Y. durumu polise bildirerek olay yerine gitti. Aracıyla olay yerine gelen ağabey, yaralı Aynur Y.'yi otomobiline alarak hastaneye götürmek için yola çıktı.

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI

Hastaneye yetişmek için hızla yola çıkan Hamdullah Y.'nin kullandığı otomobil, Edirne Asfaltı Caddesi Boğazköy Işıklar mevkiinde kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Aynur Y.'yi hastaneye kaldırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Aynur Y. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİSLER MURAT OLGUN'UN CESEDİNİ AĞAÇ KENARINDA BULDU

Hamdullah Y.'nin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Murat Olgun'un cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Murat Olgun'un ölüm haberini alarak olayın yaşandığı yere gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Savcılığın ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Murat Olgun'un cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken olay hakkında soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
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