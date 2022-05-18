Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi

18.05.2022 00:53

Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı.

Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı. Bir uçağın fabrikadan yükselen dumanın arasında bir süre gözden kaybolduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için hummalı bir çalışma başlatırken, bu sırada fabrikanın yakınından geçen bir uçağın yoğun dumanın arasında bir süre gözden kaybolduğu görüldü. Kısa süre sonra dumanın içinden çıkan uçak rotasına devam etti.

Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi
Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi
Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi
Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi
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Kaynak: İHA

Fabrika, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında uçağın dumanların içinden geçme anı böyle görüntülendi - Son Dakika


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